Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе общения с представителями СМИ в Ивано-Франковске, где он находится с рабочей поездкой.

По словам Зеленского, на данный момент заявление Богдана остается неподписанным.

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О том, что Богдан написал заявление об увольнении, 1 августа сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера. Затем эта информация распространилась и в других СМИ. Утверждалось, что причиной отставки стало давление со стороны США. Так, администрация президента США Дональда Трампа не согласовала встречу с Зеленским в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Американская сторона опасалась связей Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским, адвокатом которого он работал до перехода на госслужбу.

Позже заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал сообщения об отставке Богдана чепухой. Однако в СМИ заявили, что фотографию заявления главы офиса президента получили непосредственно из данного госоргана.

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