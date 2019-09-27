Отставку руководителя СНБО Украины объяснили давлением олигарха Коломойского

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал в отставку из-за разногласий с руководителем офиса президента страны Андреем Богданом и олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что Богдан пытался влиять на решение СНБО, а Коломойский хотел увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию «ПриватБанка». «Война серьезная», — отмечает собеседник издания.

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27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с должности главы СНБО. Соответствующее решение он принял до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Глава государства намерен рассмотреть заявление по возвращении в Киев.

Данилюк был назначен на должность главы СНБО Украины в конце мая 2019 года. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников.

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