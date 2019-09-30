Зеленский уволил главу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Указ был подписан и опубликован 30 сентября. О том, кто будет назначен на пост главы СНБО вместо Данилюка, пока не сообщается. Официальных комментариев по этой ситуации со стороны офиса президента или экс-секретаря СНБО пока также не поступало.

Возможное увольнение Данилюка обсуждается с 27 сентября. В этот день СМИ сообщили, что глава СНБО написал соответствующее заявление, которое Зеленский пообещал рассмотреть после возвращения из США. Позже стало известно, что Данилюк подал в отставку из-за разногласий с руководителем офиса президента страны Андреем Богданом и олигархом Игорем Коломойским. Данилюка не устраивало, что Богдан пытался влиять на решение СНБО, а Коломойский хотел увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию «ПриватБанка».

Данилюк был назначен на пост секретаря СНБО на следующий день после инаугурации Зеленского, 22 мая. Он принимал активное участие в его избирательной кампании, выступая как советник кандидата в президенты. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год, но был уволен с этой должности после ссоры с главой кабмина по вопросу подбора сотрудников. Данилюк обвинил премьера и президента Петра Порошенко в попытке вмешательства в кадровую политику его министерства. В президентство Виктора Януковича Данилюк занимал пост внештатного советника главы государства.

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