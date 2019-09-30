Зеленский уволит секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает украинский портал «Цензор».

Отмечается, что глава государства принял решение подписать заявление Данилюка об отставке после серии консультаций, которые состоялись после возвращения президента из США.

Ранее сообщалось, что Данилюк может покинуть свой пост из-за разногласий с руководителем офиса президента Андреем Богданом и олигархом Игорем Коломойским.

Сообщалось, что заявление об отставке было подготовлено Данилюком еще до того, как Зеленский отправился в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В администрации президента отмечали, что заявление будет рассмотрено после возвращения Зеленского в Киев.

Данилюк был назначен секретарем СНБО в мае 2019 года. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Во время правления президента Виктора Януковича Данилюк был внештатным советником главы государства.

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