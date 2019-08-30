Коломойский рассказал об обсуждении с Зеленским дефолта

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что у него был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном объявлении в стране дефолта. Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор.нет».

По словам Коломойского, эта беседа имела место осенью 2018 года, в момент, когда Зеленский принял решение баллотироваться на пост президента страны. Олигарх в очередной раз положительно оценил идею объявления Украиной дефолта, назвав это «честным заявлением о своей неплатежеспособности, первым этапом очищения и выздоровления».

Коломойский отметил, что Зеленский «понимает это и понимает ответственность». «Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же как разбежалась Петина свита, а он потом, как Порошенко, может остаться», — сказал олигарх.

В конце мая Коломойский напрямую призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина. Олигарх заявил, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них «все в порядке».

Однако команда нового президента Украины уже исключала возможность дефолта. Так, секретарь СНБО Александр Данилюк отмечал, что позиция администрации президента не совпадает с позицией отдельных украинских бизнесменов и заключается в том, что интересы украинских граждан необходимо защищать. Лидер поддерживающей президента партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил, что объявление дефолта — маловероятный путь для Украины.

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