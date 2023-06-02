Секретарь СНБО Украины назвал депутата Рады «недобитком» за русскую речь в эфире

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал депутата Бужанского «недобитком» за русскую речь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «недобитком» депутата Верховной Рады Максима Бужанского на русскую речь в телевизионном эфире. Политик опубликовал заявление на своей странице в Twitter.

«Недобиткам так называемого русского мира, которые считают, что в украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал Данилов.

По его словам, «вся пророссийская сволочь», которая предавала Украину, должна быть «зачищена под корень и выброшена как токсичный московский хлам».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в эфире телеканала «Киев24» отказался говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что государство гарантирует свободное развитие других языков, при этом «полстраны разговаривает на русском языке».