Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 2 июня 2023Бывший СССР

Секретарь СНБО Украины назвал депутата Рады «недобитком» за русскую речь в эфире

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал депутата Бужанского «недобитком» за русскую речь
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «недобитком» депутата Верховной Рады Максима Бужанского на русскую речь в телевизионном эфире. Политик опубликовал заявление на своей странице в Twitter.

«Недобиткам так называемого русского мира, которые считают, что в украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал Данилов.

По его словам, «вся пророссийская сволочь», которая предавала Украину, должна быть «зачищена под корень и выброшена как токсичный московский хлам».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в эфире телеканала «Киев24» отказался говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что государство гарантирует свободное развитие других языков, при этом «полстраны разговаривает на русском языке».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
    Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно
    Число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось
    В Госдуме предложили уменьшить количество домашних заданий для школьников
    МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности
    Германия назвала высылку дипломатов из России подведенной чертой
    Рогов допустил использование ракет Storm Shadow для ударов по Бердянску
    Ученые определили запах древнеримских духов
    В Польше заявили об идее расширения Европы за счет Украины
    В Херсоне уничтожили склад с тоннами боеприпасов ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.