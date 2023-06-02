Депутат Рады устроил перепалку из-за нежелания говорить на украинском языке

Депутат Верховной Рады Бужанский устроил перепалку из-за нежелания говорить на украинском

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский устроил перепалку с журналистом из-за нежелания говорить на украинском языке. Конфликт произошел в эфире телеканала Киев24.

«Я буду говорить так, как считаю нужным», — сказал Бужанский. Он подчеркнул, что на Украине государственным языком принят украинский, но государство гарантирует свободное развитие других языков. При этом, по словам депутата, «полстраны разговаривает на русском языке».

Он добавил, что украинские зрители многоязычные, и предложил телеведущему рассказать об этом правиле русскоговорящим военнослужащим, воюющим на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Молдавии попросил журналистку задать вопрос на русском языке. Перед этим она предупредила главу государства, что не знает украинский.