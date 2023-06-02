Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 2 июня 2023Бывший СССР

Депутат Рады устроил перепалку из-за нежелания говорить на украинском языке

Депутат Верховной Рады Бужанский устроил перепалку из-за нежелания говорить на украинском
Максим Бужанский

Максим Бужанский. Фото: Mykytal / Wikimedia

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский устроил перепалку с журналистом из-за нежелания говорить на украинском языке. Конфликт произошел в эфире телеканала Киев24.

«Я буду говорить так, как считаю нужным», — сказал Бужанский. Он подчеркнул, что на Украине государственным языком принят украинский, но государство гарантирует свободное развитие других языков. При этом, по словам депутата, «полстраны разговаривает на русском языке».

Он добавил, что украинские зрители многоязычные, и предложил телеведущему рассказать об этом правиле русскоговорящим военнослужащим, воюющим на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Молдавии попросил журналистку задать вопрос на русском языке. Перед этим она предупредила главу государства, что не знает украинский.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев ответил на заявление Apple об отказе в сотрудничестве с разведкой США
    В России запустят уникальные шоу
    Доклад раскрыл поставку на Украину неисправного вооружения из США
    Россиянам назвали визуально расширяющие лицо модели солнцезащитных очков
    Такси перевернулось в ДТП на МКАД
    Депутат Рады устроил перепалку из-за нежелания говорить на украинском языке
    Российский город окутал смог
    Летевший в Турцию российский самолет резко сменил курс и сел в другом месте
    Россиянкам назвали провоцирующие появление целлюлита факторы
    ЦНИИточмаш выполнил контракт по изготовлению бронебойных патронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.