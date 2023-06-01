Зеленский попросил журналистку говорить по-русски

Зеленский попросил журналистку задать вопрос по-русски в ходе пресс-конференции в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил корреспондентку говорить на русском языке в ходе пресс-конференции в Молдавии. Об этом сообщают «Известия».

Журналистка обратилась к украинскому президенту с вопросом, отметив, что не говорит по-украински. Тогда политик предложил ей говорить по-русски.

«Говорите по-русски», — обратился к ней Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. В ходе саммита он заявил, что конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой (ПМР) будет решен после окончания боевых действий на Украине. «Замороженный конфликт в Республике Молдова будет решен, когда Украина выиграет войну», — сказал украинский лидер.