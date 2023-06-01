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18:51, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский назвал условие решения конфликта в Приднестровье

Глава Украины Зеленский: конфликт в ПМР решат после окончания боевых действий на Украине

Фото: Andreea Alexandru / AP

Замороженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой (ПМР) будет решен после окончания боевых действий на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Замороженный конфликт в Республике Молдова будет решен, когда Украина выиграет войну», — сказал Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

На том же саммите президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране исключают отказ от Приднестровья в процессе интеграции в Евросоюз (ЕС). Она также уверена, что после реализации рекомендаций ЕС условия жизни в республике улучшатся и Молдавия станет привлекательнее для жителей левого берега Днестра, что упростит объединение.

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    Алевтина Запольская
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