В Молдавии исключили отказ от Приднестровья в процессе вступления в ЕС
Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья в процессе интеграции в ЕС
Молдавия не откажется от Приднестровья в процессе интеграции в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает ТАСС.
«Мы не отказываемся от Приднестровского региона, работаем в обоих направлениях», — заявила Санду.
Она также уверена, что после реализации рекомендаций ЕС условия жизни в республике улучшатся и Молдавия станет привлекательнее для жителей левого берега Днестра, что упростит объединение.
Ранее Санду допустила, что Молдавия может стать членом Евросоюза к 2030 году. Страна, считает она, войдет в состав объединения вместе с Приднестровьем.