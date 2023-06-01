В Молдавии исключили отказ от Приднестровья в процессе вступления в ЕС

Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья в процессе интеграции в ЕС

Молдавия не откажется от Приднестровья в процессе интеграции в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся от Приднестровского региона, работаем в обоих направлениях», — заявила Санду.

Она также уверена, что после реализации рекомендаций ЕС условия жизни в республике улучшатся и Молдавия станет привлекательнее для жителей левого берега Днестра, что упростит объединение.

Ранее Санду допустила, что Молдавия может стать членом Евросоюза к 2030 году. Страна, считает она, войдет в состав объединения вместе с Приднестровьем.