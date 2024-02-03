В России высказались о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Депутат Чепа: планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы нереальны

Планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы нереальны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о соответствующем заявлении украинской стороны.

«Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление. Я даже не понимаю, на кого он хотел бы повлиять на Западе, чтобы на него обратили внимание», — объяснил он.

О планах сместить демилитаризованную зону в сторону российской столицы заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) Алексей Данилов. «Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — сказал он. По его словам, она будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент Владимир Путин. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — добавил Данилов.

Высказывание чиновника стало ответом на слова российского лидера. 31 января Владимир Путин сказал, что такое безопасное пространство на территории Украины должно быть на достаточном удалении от российских границ. По его мнению, это позволит исключить возможность обстрелов мирных городов.