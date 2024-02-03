Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 3 февраля 2024Россия

В России высказались о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Депутат Чепа: планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы нереальны

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы нереальны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о соответствующем заявлении украинской стороны.

«Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление. Я даже не понимаю, на кого он хотел бы повлиять на Западе, чтобы на него обратили внимание», — объяснил он.

О планах сместить демилитаризованную зону в сторону российской столицы заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) Алексей Данилов. «Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — сказал он. По его словам, она будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент Владимир Путин. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — добавил Данилов.

Высказывание чиновника стало ответом на слова российского лидера. 31 января Владимир Путин сказал, что такое безопасное пространство на территории Украины должно быть на достаточном удалении от российских границ. По его мнению, это позволит исключить возможность обстрелов мирных городов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не знаю, вернет ли Украина Крым». Президента Польши раскритиковали из-за слов о принадлежности полуострова

      Экс-командующий Южным военным округом избран главой ДОСААФ России

      В России высказались о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      МИД России осудил удары США по Сирии и Ираку

      ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма

      Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией

      В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

      Внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"»

      Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Минобороны заявило о десятках групповых ударов по военным объектам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше