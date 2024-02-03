В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Секретарь СНБО Данилов: Украина продвинет демилитаризованную зону до Москвы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что демилитаризованная зона будет находиться на территории России. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио».

Данилов ответил на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов Киева. «Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — заявил секретарь СНБО.

По словам Алексея Данилова, продвижение санитарной зоны должно быть ответом «цивилизованного мира на преступления». Также он заявил, что такая зона будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — заверил Данилов.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо прикрывать свои границы, а также гражданские объекты и инфраструктуру. «Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать», — сказал руководитель государства.