Путин заявил о необходимости учесть поведение Киева и прикрывать границы России

Путин: учитывая поведение Киева, России нужно прикрывать границы

Учитывая поведение Киева, России необходимо прикрывать свои границы, а также гражданские объекты и инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!», трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным жителям, чтобы спровоцировать Россию на зеркальные действия, а также отвлечь внимание своих граждан от провалов «в рамках так называемого контрнаступления».

Кроме того, 31 января Путин заявил, что Вооруженные силы страны намерены отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит территорию России от обстрелов. Еще в июне 2023 года глава государства допустил создание на территории Украины «санитарной зоны», если Киев продолжит наносить удары по приграничным территориям.