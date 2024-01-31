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18:07, 31 января 2024Бывший СССР

Путин назвал цель ударов ВСУ по мирным жителям

Путин: ВСУ наносят удары по мирным, чтобы спровоцировать зеркальные действия
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным жителям, в частности для того, чтобы спровоцировать Россию на зеркальные действия. Цели Киева назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут», — сказал российский лидер.

Также, подчеркнул Путин, Киев стремится спровоцировать Россию на нанесение ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины.

Он отметил, что российские силы высокоточным оружием поражают объекты военной инфраструктуры и промышленности. Действия ВСУ президент назвал преступлением, без всякого сомнения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в пятый раз за день атаковали регион с помощью дронов-камикадзе. «В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица», — написал он.

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      Алевтина Запольская
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