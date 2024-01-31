Во время пятой за день атаки на Белгородскую область пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица», — написал он.

Сотрудники сельской администрации на данный момент доставляют пострадавшего в центральную районную больницу, добавил Гладков. Помимо того, повреждения получил легковой автомобиль. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Это уже пятая атака ВСУ по Белгородской области за день. Сообщения о первом ударе со стороны Украины Гладков опубликовал в 13:11 по московскому времени. Тогда дроны-камикадзе попытались атаковать село Тишанка в Волоконовском районе. Затем ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи.

В третий раз атаке дронов-камикадзе подверглось село Богун-Городок. В результате осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна одного домовладения. Во время четвертой атаки ВСУ сбросили взрывное устройство на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в селе Мокрая Орловка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.