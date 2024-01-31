ВСУ четвертый раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о четвертой за день атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАПом», — пояснил он.

По словам главы области, пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Это уже четвертая атака ВСУ по Белгородской области за день. Сообщения о первом ударе со стороны Украины Гладков опубликовал в 13:11 по московскому времени. Тогда дроны-камикадзе попытались атаковать село Тишанка в Волоконовском районе.

Затем ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь.

В третий раз атаке дронов-камикадзе подверглось село Богун-Городок. В результате осколками оказались повреждены два легковых автомобиля, а также выбиты окна одного домовладения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.