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14:52, 31 января 2024Россия

ВСУ четвертый раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о четвертой за день атаке ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАПом», — пояснил он.

По словам главы области, пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Это уже четвертая атака ВСУ по Белгородской области за день. Сообщения о первом ударе со стороны Украины Гладков опубликовал в 13:11 по московскому времени. Тогда дроны-камикадзе попытались атаковать село Тишанка в Волоконовском районе.

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Затем ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь.

В третий раз атаке дронов-камикадзе подверглось село Богун-Городок. В результате осколками оказались повреждены два легковых автомобиля, а также выбиты окна одного домовладения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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