МИД Китая вежливо отреагировал на искажение главой СНБО Украины имени Ли Хуэя

Представитель МИД КНР вежливо ответил на искажение главы СНБО Украины

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь вежливо отреагировал на вопрос об искажении главой СНБО Украины Алексея Данилова имени спецпредставителя по делам Евразии Китая Ли Хуэя. Слова дипломата приведены на сайте Министерства иностранных дел.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с КНР и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — ответил дипломат.

Ранее Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он.

При этом Данилов сделал вид, что не помнит имя китайского дипломата (Хуэй), и намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.