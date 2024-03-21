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15:09, 21 марта 2024Мир

МИД Китая вежливо отреагировал на искажение главой СНБО Украины имени Ли Хуэя

Представитель МИД КНР вежливо ответил на искажение главы СНБО Украины
Ли Хуэй

Ли Хуэй. Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь вежливо отреагировал на вопрос об искажении главой СНБО Украины Алексея Данилова имени спецпредставителя по делам Евразии Китая Ли Хуэя. Слова дипломата приведены на сайте Министерства иностранных дел.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с КНР и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — ответил дипломат.

Ранее Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он.

При этом Данилов сделал вид, что не помнит имя китайского дипломата (Хуэй), и намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

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      Максим Габриелян
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