На Украине объяснили решение Зеленского уволить главу СНБО

Киевский политтехнолог Гайдай: Зеленский не понимал, зачем нужен СНБО

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, потому что не понимал, для чего нужен этот орган. Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире Radio NV.

По его словам, Киеву изначально «Данилов и вообще СНБО не были нужны». Эксперт пояснил, что в офисе президента Украины не понимают, что это за орган и как им нужно было пользоваться. Как утверждает Гайдай, аналогичное отношение у Зеленского к Верховной Раде и правительству в целом.

Ранее Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.