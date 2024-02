Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи от российских организаций

Три из четырех крупнейших банков Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала 2024 года. Об этом сообщили генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник «Известий».

Ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, занимающие первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР. При этом в последней из перечисленных китайских организаций заверили, что не прекращали принимать платежи от российских компаний в рублях и юанях.

Проблемы с транзакциями связывают с риском вторичных санкций

По словам Порошина, с начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Однако предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря — со вступлением в силу 12-го пакета антироссийских санкций. После этого контроль со стороны властей США усилился.

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Источник «Известий» в одной из российских кредитных организаций заявил, что платежи отклоняются независимо от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS.

Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. В свою очередь, председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников предположил, что китайские и ближневосточные банки опасаются вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из России.

В январе источники Bloomberg сообщили, что государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны Соединенных Штатов.

По информации собеседников агентства, китайские финансовые организации хотят разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. Также они намерены усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией.

Ранее сообщалось о возвращении некоторыми банками КНР платежей из России

В начале февраля заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов рассказал, что некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада.

Он объяснил, что решение китайских кредитных организаций по платежам из РФ во многом зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакцию. В группу риска входят прежде всего сделки с подсанкционными товарами, такими как металлы и компьютерные комплектующие, заявил эксперт.

Фото: Reuters

По словам Потапова, среди клиентов организации есть компании, которые производили расчеты в юанях в Chouzhou Commercial Bank. В декабре 2023 года этот банк КНР, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно, добавил он.

В Кремле пообещали решать проблемы в расчетах с Китаем

7 февраля китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству известно о сложностях, с которыми начали сталкиваться отечественные компании при попытках провести расчеты за импорт из КНР.

По словам пресс-секретаря президента России, подробно этой проблемой занимается правительство, потому что это его прерогатива. В целом, отметил он, власти ведут с партнерами плотный диалог по этому поводу, вопросы будут решать в рамках этого диалога.