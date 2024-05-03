Пентагон прокомментировал прибытие российских военных на базу США в Нигере

Шеф Пентагона Остин: США следят за ситуацией на военной базе США в Нигере

Соединенные Штаты следят за ситуацией на своей военной базе в Нигере, на которую прибыли российские военные. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова передает ТАСС.

«В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», — прокомментировал шеф Пентагона.

Остин добавил, что российские войска «находятся в отдельном комплексе» и у них «нет доступа к силам США или к нашей технике».

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что российские военные специалисты вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере.

26 апреля сообщалось о намерении США вывести основную часть войск из Нигера и Чада. Это решение было принято на фоне протестов местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.