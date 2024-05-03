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08:38, 3 мая 2024Мир

Пентагон прокомментировал прибытие российских военных на базу США в Нигере

Шеф Пентагона Остин: США следят за ситуацией на военной базе США в Нигере
СюжетНаселение России:

Фото: Reuters

Соединенные Штаты следят за ситуацией на своей военной базе в Нигере, на которую прибыли российские военные. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова передает ТАСС.

«В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», — прокомментировал шеф Пентагона.

Остин добавил, что российские войска «находятся в отдельном комплексе» и у них «нет доступа к силам США или к нашей технике».

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что российские военные специалисты вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере.

26 апреля сообщалось о намерении США вывести основную часть войск из Нигера и Чада. Это решение было принято на фоне протестов местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

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      Елизавета Мытарева
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