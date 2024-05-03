В США украинский конфликт назвали испытанием на выносливость

Экс-главком ОВС НАТО Кларк: украинский конфликт — испытание на выносливость

Украинский конфликт является испытанием на выносливость, в котором обе стороны не намерены сдаваться. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, его слова передает The Hill.

«Я не думаю, что Россия готова сдаться, так что это соревнование на выносливость, а также состязание национальной воли и того, будут ли Соединенные Штаты и НАТО твердо стоять на своем, чтобы поддержать осажденную демократию», — заявил Кларк.

Экс-главком ОВС добавил, что Украина также вряд ли согласится на территориальные уступки, «даже несмотря на то, что сейчас ситуация довольно сложная, пока туда не поступит американская помощь».

Ранее руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил, что лучшей стратегией для Украины и ее союзников будет создание потенциала для удержания подконтрольный Киеву территорий.