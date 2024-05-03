Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 3 мая 2024Мир

В США украинский конфликт назвали испытанием на выносливость

Экс-главком ОВС НАТО Кларк: украинский конфликт — испытание на выносливость

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global look Press

Украинский конфликт является испытанием на выносливость, в котором обе стороны не намерены сдаваться. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, его слова передает The Hill.

«Я не думаю, что Россия готова сдаться, так что это соревнование на выносливость, а также состязание национальной воли и того, будут ли Соединенные Штаты и НАТО твердо стоять на своем, чтобы поддержать осажденную демократию», — заявил Кларк.

Экс-главком ОВС добавил, что Украина также вряд ли согласится на территориальные уступки, «даже несмотря на то, что сейчас ситуация довольно сложная, пока туда не поступит американская помощь».

Ранее руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил, что лучшей стратегией для Украины и ее союзников будет создание потенциала для удержания подконтрольный Киеву территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные вошли на территорию американской базы в Нигере. Власти страны требуют от США вывести своих солдат

      Сексолог назвала один недопустимый запрет в сексе

      В США украинский конфликт назвали испытанием на выносливость

      Украина не смогла установить контакты с администрацией Telegram

      Иностранца осудят за совершенное 14 лет назад изнасилование москвички

      В российском городе прошел мощный снегопад

      Парень узнал финансовый секрет невесты и отменил свадьбу

      В Херсонской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

      Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня

      Пятая часть россиян захотели сократить майские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше