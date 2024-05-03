Известная российская певица назвала лучшее место на Земле

Певица MONA назвала Бали лучшим местом на Земле

Известная российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кастовская) заявила, что считает индонезийский остров Бали лучшим местом на Земле. Свое мнение она высказала в интервью журналу Hello.

Исполнительница ответила на вопрос, какое место, по ее мнению, является лучшим в мире. Среди преимуществ Бали перед другими уголками Земли она выделила его природу, вкусную еду, а также ощущение свободы и творческого потока, которое у нее там появляется.

«На Бали я перезаряжаюсь. Мне всегда хорошо, когда рядом природа. Джунгли, растения, тропики — моя слабость. В моей первой собственной квартире точно будет огромное количество растений», — рассказала MONA.

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