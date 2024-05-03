Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 3 мая 2024Экономика

Известная российская певица назвала лучшее место на Земле

Певица MONA назвала Бали лучшим местом на Земле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известная российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кастовская) заявила, что считает индонезийский остров Бали лучшим местом на Земле. Свое мнение она высказала в интервью журналу Hello.

Исполнительница ответила на вопрос, какое место, по ее мнению, является лучшим в мире. Среди преимуществ Бали перед другими уголками Земли она выделила его природу, вкусную еду, а также ощущение свободы и творческого потока, которое у нее там появляется.

«На Бали я перезаряжаюсь. Мне всегда хорошо, когда рядом природа. Джунгли, растения, тропики — моя слабость. В моей первой собственной квартире точно будет огромное количество растений», — рассказала MONA.

Ранее стендапер Елизавета Варвара Аранова назвала Москву лучшим городом на планете.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

      Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

      Назван основной покупатель российской электроэнергии

      54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов

      В Европе испугались требований репараций из-за изъятия российских активов

      США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

      Стало известно о смерти на СВО пропавшего в ходе суда о стрельбе в Чечне офицера

      Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

      Найден неожиданный способ профилактики рака

      В России будут разминировать территории с применением ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше