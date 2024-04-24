Популярная российская юмористка назвала лучший город на планете

Стендап-комик Елизавета Варвара Аранова назвала Москву лучшим городом на планете

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что считает Москву лучшим городом в мире. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Уроженка Москвы отметила, что для нее это такой же маленький и уютный город, как малая родина для других людей. «Я застала Москву, когда в центре города во дворах сушили белье, а на каждом углу бабушки продавали ландыши. У меня сохранилось это ощущение города, я здесь дома и никуда не бегу», — сравнила себя с приехавшими в столицу жителями других городов Аранова.

Она призналась, что не может представить себя ни в каком другом городе, кроме Москвы. «Я считаю, что Москва — это самый лучший город на планете. Не только из-за всех важных взрослых штук, которые тут есть, типа инфраструктуры. Это город, где я прожила всю свою жизнь и куда каждый раз спешу вернуться из любой точки мира. Здесь мои любимые улицы, кафе, места. Мое любимое метро», — рассказала стендап-комик.

Среди положительных перемен, произошедших с Москвой за последние годы, юмористка назвала большее удобство, современность, а также чистоту, которая улучшилась «в миллион раз». Аранова добавила, что думает, что Москва превосходит другие мегаполисы мира не только по уровню сервиса, но и по всем остальным критериям.

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