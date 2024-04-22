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19:27, 22 апреля 2024Экономика

Известная российская актриса рассказала о желании жить в Нью-Йорке

Актриса Ксения Суркова призналась, что хотела переехать в Нью-Йорк

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва» 

Известная российская актриса Ксения Суркова призналась, что собиралась переехать в Нью-Йорк несколько лет назад. О желании жить в американском городе она рассказала в интервью журналу WomanHit.

По словам звезды сериала «Ольга», она чувствует прилив энергии, когда меняет место жительства. Она сообщила, что ей уже доводилось жить в Лос-Анджелесе, куда она приезжала обучаться актерскому мастерству. Что касается Нью-Йорка, то Суркова отметила, что этот город ей всегда «энергетически подходил», поэтому в один момент она перевезла туда вещи.

«Я до сих пор не переехала, мои вещи все еще в Нью-Йорке. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, я отчасти скучаю по этому сумасшедшему муравейнику, этой энергии. Москва прекрасная, это мой родной город, но я как-то не до конца чувствую, что это мое», — заключила актриса.

Ранее в апреле Эдгард Запашный заявил, что европейских мегаполисах, в отличие от Москвы, присутствуют проблемы с питанием.

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      Полина Кислицына
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