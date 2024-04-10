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18:27, 10 апреля 2024Экономика

Запашный раскритиковал одну особенность европейских мегаполисов

Эдгард Запашный заявил, что в Белине и Лондоне проблемы с питанием

Фото: Unsplash

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что в европейских мегаполисах присутствуют проблемы с питанием. Он раскритиковал одну особенность этих городов в интервью журналу «Москвич Mag».

Запашному задали вопрос, чем Москве лучше Берлина и Лондона. Он ответил, что в них, в отличие от российской столицы, есть проблемы с питанием. «В Москве этот вопрос решен. Можно покушать когда угодно, где угодно и что угодно. Это очень сильно радует», — отметил директор цирка на проспекте Вернадского. Запашный также похвалил качество дорог, хорошую транспортную логистику и доступность социальных служб и качественную культурную программу, которая продолжает развиваться.

Помимо этого, Эдгард рассказал, что у него нет нелюбимых районов Москвы, которые его угнетают. «Сейчас Москва очень сильно "расстроилась". Очень много привлекательных мест практически везде», — считает он. Представитель известной цирковой династии добавил, что плотность Москвы продолжает расти, поэтому в столицу, чтобы оценить ее красоту, стоит приезжать минимум на две-три недели.

Ранее в апреле актриса Елизавета Арзамасова назвала Москву лучшим городом мира.

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      Полина Кислицына
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