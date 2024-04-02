Известная российская актриса назвала лучший город мира

Актриса Елизавета Арзамасова назвала Москву лучшим городом мира

Известная российская актриса Елизавета Арзамасова заявила, что считает Москву лучшим городом мира. Свое мнение она высказала во время выступления на выставке «Россия» на ВДНХ, ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что, несмотря на то, что она была во многих городах России, и они «ярко отпечатались» в памяти, она не представляет себя ни в каком другом городе, кроме Москвы.

«Безусловно, Москва — это город моего детства, где родилась моя семья, где я счастлива уже так давно. Я испытываю абсолютный восторг, гуляя по улицам Москвы в любую погоду. Я беззаветно люблю этот город и считаю его лучшим городом мира», — призналась Арзамасова.

Ранее в марте российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала лучшим городом мира Петербург.