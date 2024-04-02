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15:05, 2 апреля 2024Экономика

Известная российская актриса назвала лучший город мира

Актриса Елизавета Арзамасова назвала Москву лучшим городом мира
Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская актриса Елизавета Арзамасова заявила, что считает Москву лучшим городом мира. Свое мнение она высказала во время выступления на выставке «Россия» на ВДНХ, ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что, несмотря на то, что она была во многих городах России, и они «ярко отпечатались» в памяти, она не представляет себя ни в каком другом городе, кроме Москвы.

«Безусловно, Москва — это город моего детства, где родилась моя семья, где я счастлива уже так давно. Я испытываю абсолютный восторг, гуляя по улицам Москвы в любую погоду. Я беззаветно люблю этот город и считаю его лучшим городом мира», — призналась Арзамасова.

Ранее в марте российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала лучшим городом мира Петербург.

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      Полина Кислицына
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