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18:45, 7 марта 2024Среда обитания

Туктамышева назвала лучший город мира

Фигуристка Туктамышева заявила, что считает Петербург лучшим городом мира

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала Петербург лучшим городом мира. Свое мнение она высказала в интервью YouTube-каналу Евгении Медведевой.

Туктамышева заявила, что считает Петербург своим любимым городом и обожает его. «Мне очень нравится Париж, мне очень нравится Бергамо. Но жить именно где бы я хотела — в Питере», — рассказала спортсменка. При этом фигуристка отметила, что задумывается над переездом в Москву, поскольку в основном она работает в столице и ей часто приходится приезжать туда из Петербурга.

В качестве возможного места жительства среди зарубежных стран Туктамышева упомянула Италию. Она призналась, что ей нравится эта страна, так как итальянцы близки ей по менталитету, но предметно над вопросом переезда туда она не задумывалась.

Ранее в марте сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире.

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      Полина Кислицына
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