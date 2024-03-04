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17:48, 4 марта 2024Среда обитания

Известный иностранный режиссер назвал Москву лучшим городом в мире

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица похвалил Москву. Иностранец назвал столицу лучшим городом в мире, передает ТАСС.

«Москва — это город, я думаю, самый огромный и самый лучший город в мире. Москва — мегаполис с душой. Конгломерат архитекторов, которые во веки веков работали и сейчас работают, и я всегда здесь очень хорошо чувствую себя», — заявил Кустурица на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее комик и участник шоу Stand Up Гурам Амарян назвал Москву одним из лучших городов мира. Он отметил, что столица является толерантным городом и превосходит любой другой мегаполис по уровню комфорта и образа жизни.

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      Александра Качан
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