Популярный комик назвал лучший город мира

Комик Гурам Амарян назвал Москву одним из лучших городов для жизни

Популярный в России комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян назвал Москву одним из лучших городов мира. Свое мнение он высказал в интервью для Youtube-канала ArmComedy.

«Москва — очень, я не знаю, можно ли так сказать, толерантный город. Как по мне, это один из лучших городов в мире вообще. В плане жизни, комфорта я не видел городов лучше пока», — признался комик.

Амарян отметил, что Москва превосходит любые другие города по уровню сервисов доставки. «Это что-то невероятное: в любой момент, в любое время дня и ночи все, что ты хочешь, ты можешь найти. В плане доставки чего угодно! Просто у тебя, не знаю, порвался провод от айфона, тебе новый через 20 минут привезут», — сказал он. Амарян добавил, что подобные мелочи создают комфорт для людей.

Аналогичное мнение о Москве высказал режиссер Константин Богомолов, назвавший Москву самым комфортным городом для жизни.