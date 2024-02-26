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14:54, 26 февраля 2024Среда обитания

Популярный комик назвал лучший город мира

Комик Гурам Амарян назвал Москву одним из лучших городов для жизни
Гурам Амарян

Гурам Амарян. Кадр: ArmComedy / YouTube

Популярный в России комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян назвал Москву одним из лучших городов мира. Свое мнение он высказал в интервью для Youtube-канала ArmComedy.

«Москва — очень, я не знаю, можно ли так сказать, толерантный город. Как по мне, это один из лучших городов в мире вообще. В плане жизни, комфорта я не видел городов лучше пока», — признался комик.

Амарян отметил, что Москва превосходит любые другие города по уровню сервисов доставки. «Это что-то невероятное: в любой момент, в любое время дня и ночи все, что ты хочешь, ты можешь найти. В плане доставки чего угодно! Просто у тебя, не знаю, порвался провод от айфона, тебе новый через 20 минут привезут», — сказал он. Амарян добавил, что подобные мелочи создают комфорт для людей.

Аналогичное мнение о Москве высказал режиссер Константин Богомолов, назвавший Москву самым комфортным городом для жизни.

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      Полина Кислицына
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