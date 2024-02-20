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08:15, 20 февраля 2024Среда обитания

Константин Богомолов назвал самый комфортный город для жизни

Режиссер Константин Богомолов заявил, что у Москвы «очистились легкие»
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский театральный режиссер и актер Константин Богомолов заявил, что считает Москву наиболее комфортным местом, без которого он не представляет свою жизнь. Любимый город он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам режиссера, всю жизнь прожившего в Москве, российская столица — «самый комфортный и самый атмосферно подходящий» ему город. «Что рассказывать о родном городе? Это город, который я люблю, мне в нем хорошо, я всегда с радостью сюда возвращаюсь, а лучше всего и не уезжать из него. Город, который я знаю наизусть, и в то же время он всегда открывается мне по-новому. Живу в этом городе, потому что это любовь», — признался он. Богомолов рассказал, что у него нет других вариантов, кроме Москвы, где он хотел бы жить.

Актер отметил, что за последние 10 лет у российской столицы «очистились легкие». «Она стала дышать полной грудью, расправилась и полюбила себя. Она ощутила, какая она прекрасная, и наслаждается этим, при этом не заходится в своем самолюбовании. Это стал город для людей, а не для машин, и не только для потоков денег, карьер и всего прочего», — описал изменения он.

Современная Москва, по мнению Богомолова, превосходит Париж и другие мегаполисы по уровню цифровых сервисов, интернета, медицины, транспорта, ресторанов, помощи пожилым людям и обучению в школах. Помимо этого, в российская столица безопаснее, по можно гулять в любое время суток.

Ранее журналист Сергей Чупринин заявил, что современная Москва напоминает ему город из фильма «Солярис».

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      Полина Кислицына
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