Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:15, 19 февраля 2024Среда обитания

Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

Актер Деревянко признался, что он уже «насквозь пропитан» столичным ритмом жизни

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Деревянко заявил, что не готов переезжать из Москвы из-за темпа жизни в ней. Об этой особенности российской столицы он высказался в интервью изданию «Телепрограмма».

Артист отметил, что ему нравится отдыхать и «перезаряжать батарейку» вдали от Москвы, например, в родном Таганроге, на Алтае, в Петербурге, Сочи и Казани. На это в том числе повлияло то, что его детство прошло в деревнях. «Я иногда скучаю по этой тишине, колориту, пейзажам. Этого не хватает», — признался актер.

Вместе с тем Деревянко подчеркнул, что жить ему хотелось бы только в Москве. «Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное», — объяснил он.

Ранее в этот же день знаменитый журналист Сергей Чупринин заявил, что современная Москва напоминает ему город из фильма «Солярис».

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

      Российские войска улучшили положение на одном из направлений

      Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

      Жители Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

      Россиянам напомнили об оплате налога на доход по вкладам

      Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении

      Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Кремль

      Рецидивиста арестовали за приставания к российским школьницам на улице

      В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше