Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

Актер Деревянко признался, что он уже «насквозь пропитан» столичным ритмом жизни

Российский актер Павел Деревянко заявил, что не готов переезжать из Москвы из-за темпа жизни в ней. Об этой особенности российской столицы он высказался в интервью изданию «Телепрограмма».

Артист отметил, что ему нравится отдыхать и «перезаряжать батарейку» вдали от Москвы, например, в родном Таганроге, на Алтае, в Петербурге, Сочи и Казани. На это в том числе повлияло то, что его детство прошло в деревнях. «Я иногда скучаю по этой тишине, колориту, пейзажам. Этого не хватает», — признался актер.

Вместе с тем Деревянко подчеркнул, что жить ему хотелось бы только в Москве. «Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное», — объяснил он.

Ранее в этот же день знаменитый журналист Сергей Чупринин заявил, что современная Москва напоминает ему город из фильма «Солярис».