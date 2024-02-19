Знаменитый журналист сравнил Москву с городом из фильма «Солярис»

Журналист Чупринин сравнил Москву с городом из фильма «Солярис»

Современная Москва похожа на город из фильма «Солярис». С мегаполисом из знаменитой картины Андрея Тарковского столицу сравнил литературовед и главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, передает «Москвич Mag».

Журналист отметил, что Москва стремительно меняется, из-за чего ему стало сложно ориентироваться в городе. «Когда я оказываюсь в новых районах Москвы или в тех районах, где идет самая сокрушительная реконструкция, я пугаюсь и теряюсь. Это уже не моя Москва, а то, что напоминает начальные сцены "Соляриса" Тарковского, когда машина летит по развязкам, магистралям и тоннелям — и нет ничего соразмерного человеку», — рассказал Чупринин.

При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против перемен. По словам журналиста, столица во многом стала удобнее для жизни, в том числе благодаря более широким тротуарам и цивилизованным паркам. Однако Чупринин считает, что нынешняя Москва предназначена для следующего поколения.

Ранее российский шеф-повар и блогер Виталий Истомин назвал Москву лучшим городом для жизни.