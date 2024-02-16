Известный российский шеф-повар назвал лучший город для жизни

Шеф-повар Виталий Истомин назвал Москву лучшим городом для жизни

Известный российский шеф-повар и блогер Виталий Истомин заявил, что считает Москву лучшим городом для жизни. Плюсы проживания в столице, а также ее неожиданную особенность он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Истомин отметил, что не представляет себя ни в каком другом городе, кроме Москвы. В российской столице, по его мнению, достаточно недорого и безопасно. Она опережает Нью-Йорк, Берлин, Париж и другие мегаполисы по уровню банковской системы, служб доставки и гастрономии.

«Так сложились обстоятельства, что это самый лучший и удобный город для жизни в мире. Открывая утром глаза, ты протягиваешь руку — и в ней оказывается капучино на овсяном молоке. Разве это не чудо?» — рассказал шеф-повар. Истомин считает, что москвичи отличаются от жителей других городов тем, что они всегда «на стреме — на острие моды, трендов и любят вкусно поесть».

Ранее актер Федор Федотов отметил темпераментность москвичей.