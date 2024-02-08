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10:41, 8 февраля 2024Среда обитания

Известный актер назвал неожиданную особенность москвичей

Актер Федор Федотов назвал москвичей темпераментными

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Известный российский актер Федор Федотов заявил, что считает москвичей темпераментными. Неожиданную особенность жителей столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда фильма «Серебряные коньки» ответил на вопрос о том, чем петербуржцы отличаются от москвичей. По его мнению, у жителей двух столиц разный «ритм сердца». «Москвичи быстрее и внешне темпераментнее, а отличаются от петербуржцев ритмом сердца. А в остальном москвич, петербуржец, новгородец, татарин, хабаровчанин — кто угодно, главное — быть хорошим человеком. В человеке вообще все должно быть прекрасно», — убежден Федотов. Уроженец Северной столицы добавил, что, несмотря на то, что его кровь «течет в петербургском ритме», ему нравится приезжать в Москву и работать в ней. «Это идеальный город для работы и дела», — заключил актер.

Ранее адвокат Михаил Барщевский назвал Москву лучшей столицей мира.

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      Полина Кислицына
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