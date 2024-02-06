Известный писатель назвал лучшую столицу мира

Адвокат и писатель Барщевский назвал Москву лучшей столицей мира

Известный российский адвокат и писатель Михаил Барщевский заявил, что считает Москву лучшей столицей мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу .

Барщевский ответил на вопрос о преимуществах российской столицы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном. По его словам, Москва лидирует по всем сравнительным характеристикам. «Все однозначно лучше — театры, рестораны, парки, а в последнее время и дороги. С моей точки зрения, Москва сегодня — лучшая столица мира из тех, где я бывал», — убежден адвокат. Среди положительных изменений в городе за последние 10 лет он назвал появление большого числа парков, деревьев и зеленых зон. Барщевский отметил, что после этого Москва перестала быть «каменными джунглями».

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