Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:28, 6 февраля 2024Среда обитания

Известный писатель назвал лучшую столицу мира

Адвокат и писатель Барщевский назвал Москву лучшей столицей мира

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Известный российский адвокат и писатель Михаил Барщевский заявил, что считает Москву лучшей столицей мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу .

Барщевский ответил на вопрос о преимуществах российской столицы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном. По его словам, Москва лидирует по всем сравнительным характеристикам. «Все однозначно лучше — театры, рестораны, парки, а в последнее время и дороги. С моей точки зрения, Москва сегодня — лучшая столица мира из тех, где я бывал», — убежден адвокат. Среди положительных изменений в городе за последние 10 лет он назвал появление большого числа парков, деревьев и зеленых зон. Барщевский отметил, что после этого Москва перестала быть «каменными джунглями».

Ранее российский фотограф Александр Бородулин раскритиковал Париж за манерность и «небрежное величие».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

      В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

      Ольга Серябкина показала внешность без косметики

      Глава Евросовета призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины

      Против россиянина возбудили дело о госизмене за сотрудничество с СБУ

      В России объявили о завершении периода антикризисных налоговых мер

      Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы

      СК возбудил уголовное дело после попытки похищения ребенка в Башкирии

      Новый премьер Казахстана заявил о необходимости решительных мер

      ВСУ ударили по центру российского села в приграничном регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше