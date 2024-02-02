Известный фотограф раскритиковал Париж

Фотограф Александр Бородулин заявил, что Париж отличается манерностью

Известный фотограф Александр Бородулин сравнил Москву и Париж. Он раскритиковал европейский город в интервью журналу «Москвич Mag».

Бородулин ответил на вопрос о том, чем Москва лучше Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона. По его словам, многие города в зарубежных странах отличаются манерностью — в отличие от российской столицы. «Какое-то небрежное величие и манерность присущи разным городам, включая, кстати, Париж. А в Москве этой манерности нет», — заявил он. Фотограф признался, что не может жить без «большой, шумной, многоликой» Москвы и любит все ее районы. Бородулин добавил, что в москвичах он ценит интеллектуальность.

Ранее актриса Анастасия Макеева раскритиковала Нью-Йорк из-за мусора и «крыс размером с кота».