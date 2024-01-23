Российская актриса раскритиковала Нью-Йорк

Актриса Анастасия Макеева заявила, что в Нью-Йорке бегают крысы размером с кота

Российская актриса и певица Анастасия Макеева заявила, что Нью-Йорк ее разочаровал. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Макеева ответила на вопрос о преимуществе Москвы перед такими городами, как Нью-Йорк, Париж и Берлин. По ее словам, российская столица отличается чистотой и продвинутостью. «В Нью-Йорке грязно, бегают крысы размером с кота, потому что не могут решить вопрос с уборкой мусора — у ресторанов на Манхэттене его забирают только к утру следующего дня», — отметила певица.

Артистка также раскритиковала метро в американском городе. «Спускаешься в белой майке, а на тебя сверху с лестницы, похожей на пожарную, капает ржавая вода», — поделилась неприятным воспоминанием она.

Ранее в январе в своей нелюбви к Нью-Йорку признался актер Евгений Сидихин.