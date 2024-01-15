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14:05, 15 января 2024Среда обитания

Российский актер раскритиковал Нью-Йорк

Актер Евгений Сидихин признался в нелюбви к Нью-Йорку

Фото: Michael Ho Wai Lee / Globallookpress.com

Актер Евгений Сидихин заявил, что ему не понравился Нью-Йорк. Таким мнением он поделился с изданием Москвич Mag.

Актер сообщил, что был в Нью-Йорке три раза и ему «не нравится там совершенно». При этом родившийся в Санкт-Петербурге Сидихин заявил, что не видит разницы между жителям Москвы и Петербурга. По его словам, оба города являются одним большим мегаполисом.

Также Сидихин рассказал, что его любимым местом в столице является Мичуринский проспект, поскольку в этом районе он бывает чаще всего. Кроме того, актер признался, что ему нравится Замоскворечье, поскольку это «ближе к Питеру».

Ранее режиссер фильма «Брат-3» и основатель Музеев проституции и русского пьянства Валерий Переверзев заявил, что «Москва-Сити» является эпицентром распространения криминала в городе. В жителях столичного даунтауна он увидел наглость и «гопничество».

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      Мария Черкасова
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