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11:50, 15 января 2024Среда обитания

Режиссер «Брата-3» назвал эпицентр московского криминала

Режиссер Валерий Переверзев: столичный криминал начинается в «Москва-Сити»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Режиссер фильма «Брат-3», основатель Музеев проституции и русского пьянства Валерий Переверзев заявил, что столичный криминал начинается в «Москва-Сити». Своими размышлениями о жизни в городе он поделился с журналом «Москвич Mag».

Переверзев родом из Тамбова, где, по его словам, он был окружен жульем и бандитами. Однако принципы, по которым живет преступный мир столицы с эпицентром в «Москва-Сити», художнику непонятны. «У меня ощущение, что "Сити" — это крипта, эскорт, нефтебизнес и все-все-все новые слова, которые со мной, как масло с водой» — пояснил он. В жителях столичного даунтауна музейный деятель увидел наглость и «гопничество». Обитателей делового центра Переверзев назвал «нелюдями в золоте и бриллиантах», намазанными черной икрой.

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В первые приезды в Москву кинорежиссеру полюбились Арбат, Тверская улица и Китай-город. Визит Версаля, как признался Переверзев, оставил у него меньше впечатлений, чем посещение ВДНХ. В беседе с изданием этот район города он сравнил с соцсетью «Одноклассники», а Арбат — с «ВКонтакте». Именно на этой улице деятель позднее открыл Музей истории телесных наказаний и Музей истории акварелистики. Нередко Переверзев бывает на блошином рынке в Измайловском кремле и в Новой Третьяковке.

В выборе любимых мест столицы с Переверзевым солидарен актер Федор Лавров. Больше всего артисту нравятся районы ВДНХ, Хамовники и некоторые части Ленинского проспекта. В то же время район Печатники Лаврова удручает.

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      Виктория Клабукова
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