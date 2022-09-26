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Известный актер рассказал об «удручающих» районах Москвы

Актер Федор Лавров назвал нелюбимым районом Москвы Печатники

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известный актер Федор Лавров назвал районы Москвы, которые считает удручающими. Среди нелюбимых локаций артиста оказались Печатники, сообщает «Москвич Mag».

«Не очень люблю районы ближе к новостройкам, какие-то там Печатники, эти края меня удручают», — заявил Лавров. Он добавил, что считает своими любимыми районами столицы ВДНХ, Хамовники и некоторые части Ленинского проспекта.

Касательно архитектуры Лавров предпочитает «абстрактные» места. «Где-то идти, спускаться с холма и смотреть в перспективу, а таких точек в Москве много. Или из какого-нибудь высокого здания смотреть на реку — на все, что происходит вокруг. Некий ампир, который захватывает дух», — пояснил актер.

Ранее в сентябре российский актер Владимир Сычев высказался о количестве приезжих в Москве. Он отметил, что в последнее несколько лет в столице стало слишком много людей. Артист считает, что относительно других мировых столиц люди в Москве приятнее, однако ему хотелось бы сократить число приезжих, чтобы в городе стало менее тесно.

Александра Качан
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