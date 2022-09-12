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Известный актер оказался недоволен количеством приезжих в Москве

Актер Владимир Сычев оказался недоволен количеством приезжих в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Владимир Сычев оказался недоволен количеством приезжих из других регионов в Москве. Своим мнением он поделился в разговоре с «Москвич Mag».

Актер отметил, что в последние несколько лет в Москве стало слишком много людей, и с каждым годом население столицы увеличивается. По словам Сычева, в сравнении с другими мировыми столицами люди в Москве лучше, однако он бы хотел снизить количество приезжих.

«Хочу, чтобы приезжих было поменьше. Чтобы туристы приехали — и уехали. А вот чтобы как кильки в бочке с этими многочасовыми пробками — так не очень хочется», — раскритиковал ситуацию актер.

Ранее о москвичах высказалась актриса Мария Аронова. Она заявила, что жители столицы отличаются от остальных россиян быстрым темпом жизни. По ее мнению, самые медленные люди живут на севере и на юге страны.

Нина Ташевская
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