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08:15, 3 мая 2024Экономика

В российском городе прошел мощный снегопад

В Екатеринбурге прошел мощный снегопад

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

В Екатеринбурге утром в пятницу, 3 мая, прошел мощный снегопад. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Екатеринбург онлайн».

На снимках, сделанных местными жителями, видно, что снег, падавший крупными хлопьями, покрыл землю и газоны. Известно, что снежная буря прошла и в других городах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Лесном, Красноуральске и Качканаре.

Причиной выпадения осадков, по словам синоптиков, стало приближение северного циклона, который сформировался на арктическом фронте в районе побережья Баренцева моря. Эксперты отметили, что в дальнейшем он начнет усиливаться, из-за чего снег будет идти в Екатеринбурге и других городах региона утром в субботу, 4 мая. Высота выпавшего покрова в областном центре при этом пока остается неизвестной.

В ГИБДД водителей призвали быть внимательнее на дорогах и снижать скорость до минимума, чтобы предотвратить возможные ДТП.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о снеге и гололедице, ожидающихся 6 мая.

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      Полина Кислицына
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