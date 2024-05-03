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08:15, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Парень узнал финансовый секрет невесты и отменил свадьбу

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал неожиданный секрет невесты и отменил свадьбу. Большинство пользователей в комментариях поддержало парня.

Автор поста написал, что его бывшая невеста начала просить у него деньги на личные расходы после нескольких месяцев отношений. «Сначала это были небольшие суммы, но со временем я начал оплачивать все ее расходы», — отметил он. Молодой человек рассказал, что его возлюбленная сама хорошо зарабатывала, но говорила, что ей задерживали зарплату.

Позже он узнал, что его возлюбленная на самом деле получала зарплату. Когда он решил поговорить об этом с девушкой, она заявила, что жених не имеет права знать, как она распоряжается своими финансами. «Мне было очень больно, потому что, во-первых, я был ее женихом, а во-вторых, я буквально оплачивал все ее расходы. Поэтому я считаю, что имею право знать, что она делает со своими деньгами», — заключил автор.

В комментариях пользователи поддержали решение парня прекратить отношения с девушкой и предположили, что она состояла в отношениях с ним из личной выгоды. Другие добавили, что невеста рассказчика могла также лгать ему и о других вещах.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, как она отменила свадьбу из-за одного комментария жениха о ее дочери.

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      Олег Давыдов
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