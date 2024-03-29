Невеста отменила свадьбу из-за одного комментария жениха о ее дочери

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отменила свадьбу из-за одного комментария жениха о ее дочери. Комментаторы поддержали решение невесты.

Автор поста написала, что 12 лет назад вышла замуж за мужчину, у которого была дочь по имени Бейли от другой женщины. «Его не стало, когда ей было четыре года», — отметила она и добавила, что всегда воспитывала девочку как родную дочь.

«Сейчас я выхожу замуж за своего жениха Джесси, с которым состояла в отношениях восемь лет, Бейли считает его своим отцом, он всегда хорошо к ней относился. А еще сейчас я нахожусь на шестом месяце беременности», — рассказала героиня истории. Недавно, по словам женщины, они с женихом пригласили друзей на ужин, где началось обсуждение их медового месяца. «Мой жених внезапно заявил, что не хочет брать с собой Бейли, меня это привело в шок, потому что мы обговаривали это», — пожаловалась женщина.

Мужчина попросил невесту прекратить притворяться, что Бейли их настоящий ребенок, так как скоро родится их родной ребенок. «Мы с друзьями были поражены и смотрели на Джесси как на сумасшедшего», — вспомнила рассказчица. После сказанного невеста решила отменить свадьбу.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора истории. По мнению большинства, рассказчица поступила правильно, встав на защиту своего ребенка.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он отменил свадьбу из-за отказа невесты выполнить одну просьбу.