Мужчина отменил свадьбу из-за отказа невесты выполнить одну просьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он отменил свадьбу из-за отказа невесты выполнить одну просьбу. Его публикация вызвала бурные обсуждения на портале.

Автор поста написал, что состоял в отношениях с бывшей невестой более четырех лет. «Мы планировали купить дом и начали обсуждать, какую комнату выделить моей матери, так как она будет жить с нами после свадьбы», — отметил мужчина. По его словам, мать вырастила его в одиночку, так как развелась с его отцом из-за насилия в семье, и сейчас у нее появились первые признаки деменции. «У нас никого нет, кроме друг друга», — добавил он.

Герой истории рассказал, что возлюбленная отказалась жить с его матерью в одном доме. «Я был в ярости, потому что моя мать относится к ней как к родной дочери и никогда не была одной их тех сумасшедших свекровей», — признался он. Автор добавил, что поставил перед невестой ультиматум, но она была уверена в своем решении. «В итоге мы расстались», — написал он.

В комментариях под постом мнения разделились: некоторые посчитали правильным решение автора, так как люди с деменцией нуждаются в постоянном уходе, а другие заявили, что свекровь будет нарушать конфиденциальность молодой семьи и требовать много ухода.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он выгнал мать из дома за отказ выполнять одну просьбу. Многие комментаторы встали на сторону мужчины.