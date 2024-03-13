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08:43, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Мужчина выгнал мать из дома за отказ выполнять одну просьбу

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он выгнал мать из дома за отказ выполнять одну просьбу. Многие комментаторы встали на сторону мужчины.

Автор поста сообщил, что недавно его сестра родила ребенка и их мать приехала к ней для помощи с младенцем. «Сестра и ее муж живут в крошечной квартире, где нет места для моей матери. Я разрешил ей остаться у меня, так как я живу неподалеку», — отметил он.

Герой истории рассказал, что ест дома только один раз в день. «Но моя мать решила, что это неприемлемо, и предложила приготовить мне еду утром. Я сказал, что ценю это, но не завтракаю по утрам», — написал он. По его словам, мать все равно приготовила ему завтрак, но он не съел его, после чего она выбросила еду. «Я попросил ее не переводить мои продукты впустую», — вспомнил он.

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Следующие несколько дней мать продолжала готовить рассказчику еду по утрам. «Я снова попросил не расходовать мои продукты впустую, а она назвала меня неблагодарным», — пожаловался он. Тогда автор решил выгнать мать из дома. «Я собрал ее багаж и высадил ее у дома моей сестры, а консьержу сказал, что ей больше не рады в моем доме», — уточнил он.

Автор добавил, что родственники осудили его за то, что он выселил мать из дома. «Она буквально израсходовала мои продукты на два месяца. Она готовила огромные завтраки, которые я не ел», — заключил он.

В комментариях пользователи поддержали автора поста. По их мнению, женщина нарушила личные границы сына, не выполняя его просьбу не расходовать продукты впустую.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась неожиданным поступком свекрови. Узнав о нем, женщина выгнала мать мужа из своего дома.

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      Олег Давыдов
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