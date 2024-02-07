Китайский банк приостановил расчеты с Россией

«Ведомости»: китайский банк Chouzhou Commercial остановил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сточники среди финансовых консультантов, бизнесменов, и в деловых объединениях.

Кредитная организация приостановила расчеты с Москвой вне зависимости от платежной системы. Операции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС, а также с китайской CIPS.

«Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», — отметил один из информаторов.

Менеджеры Chouzhou Commercial предупредили клиентов об изменениях еще на прошлой неделе. Собственник одной из организаций признался, что на фоне этих событий у него сорвались несколько сделок. Журналисты отметили, что расчеты с Россией были приостановлены в преддверии китайского Нового года, который отмечается 10 февраля, поэтому из-за продолжительных выходных вывезти товар из страны не получится минимум до марта.

Ранее в России приготовились к сокращению торговли с Турцией. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.