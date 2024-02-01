В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

Глава ТПП Катырин предсказал сокращение товарооборота с Турцией из-за США

Если проблемы в расчетах российских организаций и физических лиц с турецкими партнерами не удастся разрешить, то надо будет готовиться к сокращению товарооборота с этой страной. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

По мнению главы объединения, в дальнейшем часть торговли придется переориентировать на другие рынки, например, на достаточно лояльный Китай, хотя это и сулит издержки. Можно предсказать рост стоимости товаров, задержки с поставками и дефицит определенной продукции из-за перестройки логистики.

На ситуацию влияют проблемы в Красном море, где йеменские хуситы стали серьезной угрозой для торговых судов, напомнил Катырин. Если менять Турцию на Китай, то товары, которые ранее приходили туда через Средиземное море или по суше, придется везти в обход, а это и непредсказуемые сроки, и высокая цена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наличие определенных проблем в расчетах через турецкие банки. Представитель Кремля указал, что Москва ведет активный диалог с Анкарой для снятия напряженности.

Главной причиной сложившейся ситуации называют санкции США, введенные в конце прошлого года. Они представляют прямую угрозу для финансовых организаций, содействующих поставкам товаров в интересах российского военно-промышленного комплекса. На этом фоне турецкие банки остановили обслуживание корпоративных клиентов, имеющих какие-либо связи с Россией, и ужесточили требования к физическим лицам, которые пытаются открыть банковские карты.