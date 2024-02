Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

«Известия»: 3 крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала 2024 года. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, занимающих первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР. По словам Порошина, с начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Однако предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря с вступлением в силу 12-го пакета антироссийских санкций. После этого контроль со стороны властей США усилился.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил изданию, что ICBC, CCB и Bank of China действительно с начала года прекратили работу с российскими банками, которые находятся под санкциями. Источник издания в одной из российских кредитных организаций подтвердил, что платежи отклонятся независимо от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. Операции с неподсанкционными банками пока проводятся.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников в беседе с газетой предположил, что китайские и ближневосточные банки опасаются вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из России.

Ранее заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов рассказывал, что некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада.

7 февраля китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российскому руководству известно об этих сложностях, подробно проблемой занимается правительство, власти ведут с партнерами плотный диалог по этому поводу.