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17:09, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

Блогер Роман Каграманов заявил, что не планирует уезжать из России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Популярный российский блогер, телеведущий и певец Роман Каграманов заявил, что не планирует уезжать из России. Перспективу эмиграции он оценил в шоу «Луиза SmileStudio», видео доступно на YouTube.

Каграманов рассказал, что никогда не хотел переезжать из России в другую страну. «Я себя чувствую в безопасности как будто бы. Мне есть, с чем сравнивать, мы посетили почти 40 стран», — отметил он.

Среди преимуществ Москвы блогер назвал возможность заказать еду на дом в любое время суток. «В других странах в два часа ночи ты не закажешь себе пиццу поесть, быстренько не вызовешь себе скорую», — пояснил он. При этом Каграманов признался, что задумывался о жизни в Бразилии. «Но я бы там не смог жить, не потому что там повышенная преступность жесткая. (...) Мне некомфортно, мне хочется домой всегда», — заключил артист.

Ранее Каграманов рассказал о неудачной попытке пройти кастинг в юмористическое шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ. По словам шоумена, он плакал, получив отказ на проекте.

Роман Каграманов родился и вырос в Краснодарском крае. В юности играл в КВН, снимал юмористические ролики для YouTube, занимался музыкой. Стал широко популярен в том числе благодаря блогу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Участвовал в ряде телепроектов. В 2021 году стал ведущим шоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница!», в 2022 году — проекта «Тревел Баттл».

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      Олег Давыдов
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